2degrees Зарплаты

Зарплата 2degrees варьируется от $42,587 общей компенсации в год для Специалист по данным в нижнем диапазоне до $100,500 для Продуктовый менеджер в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников 2degrees. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Специалист по данным
$42.6K
ИТ-специалист
$94.3K
Продуктовый менеджер
$100K

Инженер-программист
$80.2K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Найвищеоплачувана позиція в 2degrees - це Продуктовый менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $100,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в 2degrees складає $87,256.

