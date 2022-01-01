Каталог компаний
23andMe
Работаете здесь? Подтвердить компанию

23andMe Зарплаты

Зарплата 23andMe варьируется от $48,634 общей компенсации в год для Продуктовый дизайнер в нижнем диапазоне до $305,520 для Маркетинг в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников 23andMe. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Менеджер программ
Median $170K
Специалист по данным
Median $160K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Бизнес-аналитик
$181K
Аналитик данных
$147K
Финансовый аналитик
$175K
Маркетинг
$306K
Продуктовый дизайнер
$48.6K
Рекрутер
$242K
Аналитик кибербезопасности
$204K
Менеджер по разработке ПО
$269K
UX-исследователь
$173K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в 23andMe — Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $305,520. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 23andMe составляет $177,761.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в 23andMe не найдены

Похожие компании

  • Allbirds
  • Tesla
  • Comcast
  • Electronic Arts
  • AT&T
  • Все компании ➜

Другие ресурсы