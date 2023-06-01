1X Technologies Зарплаты

Справочник компаний
1X Technologies
Диапазон зарплат 1X Technologies варьируется от $72,525 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $193,184 для Служба поддержки клиентов на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. 1X Technologies. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Служба поддержки клиентов
$193K
Инженер по аппаратному обеспечению
$127K
Инженер-механик
$83.4K

Инженер-программист
$72.5K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в 1X Technologies, — это Служба поддержки клиентов at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $193,184. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в 1X Technologies, составляет $104,998.

