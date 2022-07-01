Справочник компаний
1WorldSync
1WorldSync Зарплаты

Диапазон зарплат 1WorldSync варьируется от $7,568 в общей компенсации в год для Графический дизайнер на нижнем конце до $140,700 для Инженер-программист на верхнем конце.

$160K

Графический дизайнер
$7.6K
Дизайнер продукта
$29.6K
Операции по доходам
$74.5K

Инженер-программист
$141K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в 1WorldSync, — это Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $140,700. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в 1WorldSync, составляет $52,005.

Другие ресурсы