1Password Зарплаты

Диапазон зарплат 1Password варьируется от $32,474 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $218,900 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. 1Password. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-программист
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Дизайнер продукта
Median $115K
Служба поддержки клиентов
Median $32.5K

Менеджер по продукту
Median $118K
Продажи
Median $139K
Бизнес-аналитик
$80.2K
Успех клиента
$137K
Руководитель отдела науки о данных
$161K
Специалист по данным
$137K
Маркетинг
$80.6K
Менеджер по партнерам
$92.6K
Руководитель дизайна продукта
$188K
Инженер по продажам
$123K
Руководитель отдела разработки
$219K
Технический писатель
$117K
UX-исследователь
$55K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В 1Password Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в 1Password, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $218,900. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в 1Password, составляет $123,310.

