Справочник компаний
1mg
Работаете здесь? Заявить о своей компании

1mg Зарплаты

Диапазон зарплат 1mg варьируется от $16,777 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $67,135 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. 1mg. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Software Engineer I $16.8K
Software Engineer II $29.7K

Fullstack-инженер

Бэкенд-инженер

Руководитель отдела разработки
Median $63.5K
Дизайнер продукта
$20.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Менеджер по продукту
$67.1K
Менеджер программы
$42.9K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 1mg je Менеджер по продукту at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $67,135. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 1mg je $36,319.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для 1mg

Связанные компании

  • Ola
  • BookMyShow
  • Practo
  • OYO
  • Gett
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы