17LIVE Зарплаты

Диапазон зарплат 17LIVE варьируется от $32,536 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $63,680 для Дизайнер продукта на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $39K

iOS-инженер

Бэкенд-инженер

Бизнес-аналитик
$32.5K
Аналитик данных
$40.5K

Специалист по данным
$50.8K
Дизайнер продукта
$63.7K
Менеджер по продукту
$41.5K
Руководитель отдела разработки
$58.1K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti 17LIVE je Дизайнер продукта at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $63,680. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti 17LIVE je $41,479.

