Каталог компаний
15Five
Работаете здесь? Подтвердить компанию

15Five Зарплаты

Зарплата 15Five варьируется от $133,000 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $180,900 для Менеджер продуктового дизайна в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников 15Five. Последнее обновление: 8/27/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $143K
Продуктовый менеджер
Median $133K
Менеджер продуктового дизайна
$181K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В 15Five Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в 15Five — Менеджер продуктового дизайна at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $180,900. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в 15Five составляет $143,400.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в 15Five не найдены

Похожие компании

  • Beekeeper
  • Businessolver
  • Genesys
  • Avanade
  • Juniper Square
  • Все компании ➜

Другие ресурсы