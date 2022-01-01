10x Genomics Зарплаты

Справочник компаний
10x Genomics

Диапазон зарплат 10x Genomics варьируется от $92,859 в общей компенсации в год для Управляющий объектом на нижнем конце до $477,375 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Последнее обновление: 8/19/2025

$160K

Инженер-программист
Median $332K

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер-механик
Median $230K
Биомедицинский инженер
$120K

Специалист по данным
$347K
Управляющий объектом
$92.9K
Специалист по информационным технологиям
$203K
Юридический отдел
$375K
Операционный маркетинг
$285K
Оптический инженер
$219K
Дизайнер продукта
$159K
Менеджер по продукту
$353K
Рекрутер
$214K
Руководитель отдела разработки
$477K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в 10x Genomics, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $477,375. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в 10x Genomics, составляет $230,000.

