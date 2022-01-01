Справочник компаний
1010data
1010data Зарплаты

Диапазон зарплат 1010data варьируется от $105,023 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $263,160 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. 1010data. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Бизнес-аналитик
$105K
Специалист по данным
$114K
Инженер-программист
Median $125K

Руководитель отдела разработки
$263K
Архитектор решений
$132K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в 1010data, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $263,160. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в 1010data, составляет $125,000.

Другие ресурсы