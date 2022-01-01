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Zalando
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Zalando Зарплаты

Диапазон зарплат Zalando варьируется от $32,793 в общей компенсации в год для Административный ассистент на нижнем конце до $219,348 для Корпоративное развитие на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Zalando. Последнее обновление: 7/25/2025

$160K

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Инженер-программист
C4 $67.6K
C5 $60.6K
C6 $90.2K
C7 $108K
C8 $142K
SC1 $160K

iOS-инженер

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Научный сотрудник

Инженер данных

Менеджер по продукту
C6 $82.5K
C7 $99.1K
C8 $143K
SC1 $201K
Специалист по данным
C5 $75.1K
C6 $93.6K
C7 $117K
C8 $144K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Руководитель отдела разработки
C7 $112K
C8 $141K
SC1 $194K
Бизнес-аналитик
C6 $63.3K
C7 $82K
C8 $106K
Аналитик данных
C6 $64.4K
C7 $87.4K
Дизайнер продукта
C6 $69.1K
C7 $90.7K
C8 $122K

UX-дизайнер

Маркетинг
C6 $58.8K
C7 $77.2K
Финансовый аналитик
Median $78.4K
Отдел кадров
Median $89.4K
Менеджер программы
Median $93.6K
Развитие бизнеса
Median $90.4K
Руководитель отдела науки о данных
Median $139K
Операционный маркетинг
Median $70.9K
Руководитель дизайна продукта
Median $148K
Руководитель проекта
Median $65.1K
Рекрутер
Median $65.1K
Бухгалтер
$113K

Технический бухгалтер

Административный ассистент
$32.8K
Бизнес-операции
$95.3K
Руководитель бизнес-операций
$86.4K
Корпоративное развитие
$219K
Служба поддержки клиентов
$100K
Специалист по информационным технологиям
$119K
Продажи
$73.5K
Аналитик по кибербезопасности
$113K
Технический руководитель программы
$49.6K
UX-исследователь
$86.3K
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График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Zalando Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

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FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Zalando, — это Корпоративное развитие at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $219,348. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Zalando, составляет $90,669.

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