Zalando Зарплаты

Диапазон зарплат Zalando варьируется от $32,793 в общей компенсации в год для Административный ассистент на нижнем конце до $219,348 для Корпоративное развитие на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Zalando . Последнее обновление: 7/25/2025