Starry Зарплаты

Диапазон зарплат Starry варьируется от $104,475 в общей компенсации в год для Инженер-механик на нижнем конце до $182,408 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Starry. Последнее обновление: 8/7/2025

$160K

Инженер-программист
Median $114K
Инженер по аппаратному обеспечению
$117K
Инженер-механик
$104K

Менеджер по продукту
$155K
Руководитель проекта
$124K
Руководитель отдела разработки
$182K
Технический руководитель программы
$119K
FAQ

Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Starry är $119,400.

