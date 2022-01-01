Staples Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Staples варьируется от $26,722 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $283,575 для Финансовый аналитик на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Staples. Последнее обновление: 8/7/2025

$160K

Инженер-программист
Median $135K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Специалист по данным
Median $98.5K
Продажи
Median $26.7K

Менеджер по продукту
Median $138K
Дизайнер продукта
Median $66.4K

UX-дизайнер

Бизнес-аналитик
$119K
Аналитик данных
$69.7K
Финансовый аналитик
$284K
Маркетинг
$49.8K
Руководитель проекта
$96.5K
Аналитик по кибербезопасности
$40.2K
Руководитель отдела разработки
$175K
Архитектор решений
$145K
Технический руководитель программы
$101K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Staples, — это Финансовый аналитик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $283,575. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Staples, составляет $99,500.

