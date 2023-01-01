Sally Beauty Holdings Зарплаты

Справочник компаний
Диапазон зарплат Sally Beauty Holdings варьируется от $58,800 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $129,350 для Инженер-программист на верхнем конце. Последнее обновление: 8/8/2025

$160K

Специалист по информационным технологиям
$58.8K
Маркетинг
$68.6K
Менеджер по продукту
$116K

Инженер-программист
$129K
UX-исследователь
$113K
FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Sally Beauty Holdings er Инженер-программист at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $129,350. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Sally Beauty Holdings er $112,700.

