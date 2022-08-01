Справочник компаний
Saks Fifth Avenue
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Saks Fifth Avenue Зарплаты

Диапазон зарплат Saks Fifth Avenue варьируется от $72,471 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $280,500 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Saks Fifth Avenue. Последнее обновление: 8/8/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $200K
Бухгалтер
$95.5K
Аналитик данных
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Специалист по данным
$156K
Графический дизайнер
$90.5K
Специалист по информационным технологиям
$72.5K
Маркетинг
$114K
Операционный маркетинг
$151K
Менеджер по продукту
$144K
Рекрутер
$91.8K
Руководитель отдела разработки
$281K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Saks Fifth Avenue, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $280,500. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Saks Fifth Avenue, составляет $114,425.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Saks Fifth Avenue

Связанные компании

  • Google
  • PayPal
  • Tesla
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы