SAIC Зарплаты

Диапазон зарплат SAIC варьируется от $40,768 в общей компенсации в год для Аналитик данных на нижнем конце до $651,379 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. SAIC. Последнее обновление: 8/7/2025

$160K

Инженер-программист
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Сетевой инженер

Системный инженер

DevOps-инженер

Специалист по информационным технологиям
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Архитектор решений
Median $220K

Архитектор облачных решений

Специалист по данным
Median $125K
Аналитик по кибербезопасности
Median $177K
Административный ассистент
$131K
Авиакосмический инженер
$84.6K
Бизнес-операции
$142K
Бизнес-аналитик
$75.3K
Аналитик данных
$40.8K
Электроинженер
$230K
Инженер по аппаратному обеспечению
$161K
Отдел кадров
$147K
Консультант по управлению
$121K
Инженер-механик
$104K
Дизайнер продукта
$651K
Менеджер по продукту
$191K
Менеджер программы
$166K
Руководитель проекта
$169K
Продажи
$124K
Инженер по продажам
$136K
Технический руководитель программы
$177K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в SAIC, — это Дизайнер продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $651,379. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в SAIC, составляет $135,675.

Другие ресурсы