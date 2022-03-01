Справочник компаний
Recharge
Recharge Зарплаты

Диапазон зарплат Recharge варьируется от $48,179 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $103,565 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Recharge. Последнее обновление: 8/7/2025

Инженер-программист
Median $86.4K
Специалист по данным
$48.2K
Маркетинг
$73.1K

Дизайнер продукта
$76.2K
Менеджер по продукту
$95.1K
Руководитель отдела разработки
$104K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Recharge, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $103,565. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Recharge, составляет $81,331.

