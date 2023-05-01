Справочник компаний
Mindbox
Mindbox Зарплаты

Диапазон зарплат Mindbox варьируется от $13,162 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $67,781 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце.

$160K

Бухгалтер
$22.6K
Дизайнер продукта
$38.2K
Руководитель проекта
$54.9K

Инженер-программист
$13.2K
Руководитель отдела разработки
$67.8K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Mindbox, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $67,781. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Mindbox, составляет $38,247.

