Справочник компаний
Metyis
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Metyis Зарплаты

Диапазон зарплат Metyis варьируется от $34,386 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $164,063 для Консультант по управлению на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Metyis. Последнее обновление: 8/7/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Специалист по данным
Median $58.2K
Бизнес-аналитик
$34.4K
Консультант по управлению
$164K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Менеджер по продукту
$133K
Инженер по продажам
$80.4K
Инженер-программист
$63.8K
Архитектор решений
$73K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Metyis, — это Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $164,063. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Metyis, составляет $73,013.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Metyis

Связанные компании

  • Roblox
  • Coinbase
  • Microsoft
  • PayPal
  • SoFi
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы