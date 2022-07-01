Справочник компаний
Metropolis Technologies
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Metropolis Technologies Зарплаты

Диапазон зарплат Metropolis Technologies варьируется от $74,625 в общей компенсации в год для Финансовый аналитик на нижнем конце до $295,000 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Metropolis Technologies. Последнее обновление: 8/7/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $295K
Финансовый аналитик
$74.6K
Менеджер по продукту
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Руководитель отдела разработки
$86.4K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

The highest paying role reported at Metropolis Technologies is Инженер-программист with a yearly total compensation of $295,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Metropolis Technologies is $142,525.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Metropolis Technologies

Связанные компании

  • Flipkart
  • Google
  • Square
  • Snap
  • DoorDash
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы