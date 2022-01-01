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LiveRamp
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LiveRamp Зарплаты

Диапазон зарплат LiveRamp варьируется от $91,958 в общей компенсации в год для Операционный маркетинг на нижнем конце до $371,287 для Руководитель проекта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. LiveRamp. Последнее обновление: 7/31/2025

$160K

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Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
L3 $178K
L4 $212K
L5 $296K
Менеджер по продукту
L4 $206K
L5 $291K
Руководитель отдела разработки
Median $280K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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53 9
Специалист по данным
Median $147K
Инженер по продажам
Median $218K
Бухгалтер
$98.3K
Административный ассистент
$94.5K
Руководитель бизнес-операций
$136K
Бизнес-аналитик
$102K
Развитие бизнеса
Median $260K
Успех клиента
$109K
Аналитик данных
$210K
Руководитель отдела науки о данных
$236K
Финансовый аналитик
$252K
Отдел кадров
$133K
Маркетинг
$343K
Операционный маркетинг
$92K
Дизайнер продукта
$259K
Руководитель проекта
$371K
Рекрутер
$137K
Продажи
$143K
Архитектор решений
$268K

Архитектор данных

Технический руководитель программы
$235K
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График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В LiveRamp RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

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FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в LiveRamp, — это Руководитель проекта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $371,287. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в LiveRamp, составляет $211,132.

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