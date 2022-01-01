Справочник компаний
Kroger
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Kroger Зарплаты

Диапазон зарплат Kroger варьируется от $33,446 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $211,050 для Операционный маркетинг на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Kroger. Последнее обновление: 8/7/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер данных

Менеджер по продукту
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Дизайнер продукта
Median $135K

UX-дизайнер

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Специалист по информационным технологиям
Median $99.5K
Специалист по данным
Median $118K
Руководитель проекта
Median $170K
Руководитель отдела разработки
Median $186K
Бухгалтер
$80.6K

Технический бухгалтер

Административный ассистент
$50.7K
Руководитель бизнес-операций
$126K
Бизнес-аналитик
$33.4K
Служба поддержки клиентов
$78.6K
Успех клиента
$75.4K
Аналитик данных
$60.3K
Финансовый аналитик
$95.5K
Консультант по управлению
$191K
Маркетинг
$94.3K
Операционный маркетинг
$211K
Менеджер программы
$169K
Рекрутер
$74.9K
Продажи
$86.7K
Аналитик по кибербезопасности
$69.7K
UX-исследователь
$191K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Kroger, — это Операционный маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $211,050. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Kroger, составляет $112,381.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Kroger

Связанные компании

  • Albertsons
  • BJ's Wholesale Club
  • General Mills
  • Nordstrom
  • Starbucks
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы