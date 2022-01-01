Справочник компаний
Highspot
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Highspot Зарплаты

Диапазон зарплат Highspot варьируется от $100,606 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $254,316 для Руководитель дизайна продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Highspot. Последнее обновление: 7/26/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Software Engineer II $221K
Senior Software Engineer $229K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Руководитель отдела разработки
Median $230K
Менеджер по продукту
Median $223K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Технический руководитель программы
Median $180K
Бухгалтер
$171K
Развитие бизнеса
$235K
Служба поддержки клиентов
$153K
Успех клиента
$146K
Отдел кадров
$186K
Маркетинг
$130K
Дизайнер продукта
$101K
Руководитель дизайна продукта
$254K
Руководитель проекта
$163K
Рекрутер
Median $135K
Операции по доходам
$196K
Продажи
$149K
Аналитик по кибербезопасности
$147K
Архитектор решений
$169K
Технический писатель
$179K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Highspot Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Highspot Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Highspot, — это Руководитель дизайна продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $254,316. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Highspot, составляет $174,824.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Highspot

Связанные компании

  • Pluralsight
  • Circadence
  • BlueVine
  • Kareo
  • Pantheon
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы