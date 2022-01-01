Highspot Зарплаты

Диапазон зарплат Highspot варьируется от $100,606 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $254,316 для Руководитель дизайна продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Highspot . Последнее обновление: 7/26/2025