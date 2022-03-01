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Forward
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Forward Зарплаты

Диапазон зарплат Forward варьируется от $83,300 в общей компенсации в год для Развитие бизнеса на нижнем конце до $616,900 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Forward. Последнее обновление: 7/26/2025

$160K

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Инженер-программист
Median $145K

Fullstack-инженер

Бизнес-операции
$124K
Бизнес-аналитик
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Развитие бизнеса
$83.3K
Служба поддержки клиентов
$124K
Операционный маркетинг
$104K
Дизайнер продукта
$109K
Менеджер по продукту
$251K
Менеджер программы
$186K
Руководитель отдела разработки
$617K
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График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Forward Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

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FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Forward, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $616,900. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Forward, составляет $124,408.

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