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Fanatics
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Fanatics Зарплаты

Диапазон зарплат Fanatics варьируется от $7,881 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $300,000 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Fanatics. Последнее обновление: 7/28/2025

$160K

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Инженер-программист
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $214K
Staff Software Engineer $242K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Менеджер по продукту
Median $185K
Руководитель отдела разработки
Median $300K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 22
47 22
Руководитель аппарата
Median $65K
Специалист по данным
Median $238K
Маркетинг
Median $120K
Административный ассистент
$103K
Бизнес-аналитик
$7.9K
Аналитик данных
$181K
Руководитель отдела науки о данных
$164K
Отдел кадров
$163K
Дизайнер продукта
$151K
Рекрутер
$146K
Аналитик по кибербезопасности
$61.3K
Технический руководитель программы
$238K
UX-исследователь
$125K
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График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fanatics Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

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FAQ

Fanatics에서 보고된 최고 급여 직무는 Руководитель отдела разработки이며, 연간 총 보상은 $300,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Fanatics에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $163,699입니다.

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