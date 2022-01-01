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Elastic
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Elastic Зарплаты

Диапазон зарплат Elastic варьируется от $79,600 в общей компенсации в год для Рекрутер на нижнем конце до $377,750 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Elastic. Последнее обновление: 7/25/2025

$160K

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Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
C5 $172K
C6 $230K
C7 $298K
C8 $378K

Fullstack-инженер

Архитектор решений
C5 $205K
C6 $275K
Продажи
Median $200K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
Менеджер по продукту
Median $359K
Специалист по данным
Median $239K
Бизнес-аналитик
$246K
Служба поддержки клиентов
$137K
Аналитик данных
$181K
Руководитель отдела науки о данных
$323K
Специалист по информационным технологиям
$247K
Юридический отдел
$167K
Операционный маркетинг
$218K
Дизайнер продукта
$132K
Руководитель дизайна продукта
$328K
Руководитель проекта
$230K
Рекрутер
$79.6K
Аналитик по кибербезопасности
$121K
Руководитель отдела разработки
$145K
Технический писатель
$161K
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График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Elastic RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Elastic RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (12.50% раз в полгода)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (12.50% раз в полгода)

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FAQ

El rol més ben pagat informat a Elastic és Инженер-программист at the C8 level amb una compensació total anual de $377,750. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Elastic és de $218,085.

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