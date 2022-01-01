Справочник компаний
Eightfold
Eightfold Зарплаты

Eightfold Зарплаты

Диапазон зарплат Eightfold варьируется от $46,072 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $521,380 для Отдел кадров на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Fullstack-инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Менеджер по продукту
Median $51.1K
Отдел кадров
$521K

Дизайнер продукта
$173K
Руководитель проекта
$204K
Рекрутер
$81.5K
Продажи
$119K
Инженер по продажам
$173K
Руководитель отдела разработки
$390K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Eightfold Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Eightfold, — это Отдел кадров at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $521,380. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Eightfold, составляет $146,130.

