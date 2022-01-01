Справочник компаний
Credit Karma
Credit Karma Зарплаты

Диапазон зарплат Credit Karma варьируется от $99,500 в общей компенсации в год для Бизнес-операции на нижнем конце до $727,714 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Credit Karma. Последнее обновление: 8/8/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Бэкенд-инженер

Fullstack-инженер

Инженер данных

Менеджер по продукту
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Руководитель отдела разработки
Median $489K

Маркетинг
Median $273K
Специалист по данным
Median $280K
Дизайнер продукта
Median $447K
Бизнес-аналитик
Median $200K
Технический руководитель программы
Median $285K
Развитие бизнеса
Median $224K
Бизнес-операции
$99.5K
Руководитель отдела науки о данных
$334K
Руководитель дизайна продукта
$561K
Менеджер программы
$154K
Рекрутер
$117K
Продажи
$408K
Аналитик по кибербезопасности
$219K
Архитектор решений
$362K

Архитектор данных

Cloud Security Architect

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Credit Karma RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Credit Karma, — это Менеджер по продукту at the Director level с годовой общей компенсацией $727,714. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Credit Karma, составляет $321,045.

