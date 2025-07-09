Справочник компаний
Colt Technology Services
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Colt Technology Services Зарплаты

Диапазон зарплат Colt Technology Services варьируется от $41,423 в общей компенсации в год для Консультант по управлению на нижнем конце до $134,907 для Руководитель проекта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Colt Technology Services. Последнее обновление: 8/8/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Бизнес-аналитик
$56.1K
Консультант по управлению
$41.4K
Руководитель проекта
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Colt Technology Services, — это Руководитель проекта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $134,907. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Colt Technology Services, составляет $56,068.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Colt Technology Services

Связанные компании

  • Pinterest
  • Netflix
  • SoFi
  • Flipkart
  • Snap
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы