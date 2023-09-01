Справочник компаний
Coda Payments
Coda Payments Зарплаты

Диапазон зарплат Coda Payments варьируется от $32,973 в общей компенсации в год для Специалист по данным на нижнем конце до $59,974 для Инженер-программист на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $60K
Специалист по данным
$33K
Менеджер по продукту
$38.8K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Coda Payments, — это Инженер-программист с годовой общей компенсацией $59,974. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Coda Payments, составляет $38,794.

