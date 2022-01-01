Справочник компаний
ChargePoint
ChargePoint Зарплаты

Диапазон зарплат ChargePoint варьируется от $55,088 в общей компенсации в год для Руководитель отдела науки о данных на нижнем конце до $266,325 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. ChargePoint. Последнее обновление: 8/8/2025

$160K

Инженер-программист
Median $190K
Менеджер по продукту
Median $130K
Инженер по аппаратному обеспечению
Median $160K

Руководитель отдела науки о данных
$55.1K
Специалист по данным
$59K
Электроинженер
$209K
Финансовый аналитик
$224K
Отдел кадров
$113K
Специалист по информационным технологиям
$104K
Инженер-механик
$158K
Менеджер программы
$234K
Продажи
$206K
Руководитель отдела разработки
$244K
Технический руководитель программы
$266K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В ChargePoint RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в ChargePoint, — это Технический руководитель программы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $266,325. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в ChargePoint, составляет $175,000.

Другие ресурсы