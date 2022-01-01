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Casebook PBC
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Casebook PBC Зарплаты

Медианная зарплата Casebook PBC составляет $147,735 для Инженер-программист . Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Casebook PBC. Последнее обновление: 7/31/2025

$160K

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Инженер-программист
$148K
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График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Casebook PBC Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

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FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Casebook PBC, — это Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $147,735. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Casebook PBC, составляет $147,735.

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