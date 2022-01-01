Casebook PBC Зарплаты

Медианная зарплата Casebook PBC составляет $147,735 для Инженер-программист . Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Casebook PBC. Последнее обновление: 7/31/2025
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25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Casebook PBC Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
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