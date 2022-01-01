Справочник компаний
Applied Intuition
Applied Intuition Зарплаты

Диапазон зарплат Applied Intuition варьируется от $100,500 в общей компенсации в год для UX-исследователь на нижнем конце до $483,570 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Последнее обновление: 8/7/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Fullstack-инженер

Рекрутер
Median $140K
Развитие бизнеса
$218K

Отдел кадров
$422K
Инженер-механик
$136K
Дизайнер продукта
$484K
Аналитик по кибербезопасности
$143K
Руководитель отдела разработки
$201K
Технический руководитель программы
$201K
UX-исследователь
$101K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Applied Intuition Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Applied Intuition Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Applied Intuition, — это Дизайнер продукта at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $483,570. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Applied Intuition, составляет $200,940.

