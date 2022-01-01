Applied Intuition Зарплаты

Диапазон зарплат Applied Intuition варьируется от $100,500 в общей компенсации в год для UX-исследователь на нижнем конце до $483,570 для Дизайнер продукта на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Applied Intuition. Последнее обновление: 8/7/2025
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Applied Intuition Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% начисляется в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% начисляется в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% начисляется в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
