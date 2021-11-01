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Airkit
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Airkit Зарплаты

Диапазон зарплат Airkit варьируется от $173,650 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $259,700 для Маркетинг на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Airkit. Последнее обновление: 8/5/2025

$160K

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Инженер-программист
Median $174K
Маркетинг
$260K
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График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Airkit Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

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FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Airkit, — это Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $259,700. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Airkit, составляет $216,675.

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