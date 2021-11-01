Airkit Зарплаты

Диапазон зарплат Airkit варьируется от $173,650 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $259,700 для Маркетинг на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Airkit . Последнее обновление: 8/5/2025