Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Jakarta Metro Area, ID este de IDR 274,542,595.

Care este salariul unui Analist Financiar în Jakarta Metro Area, ID?

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Jakarta Metro Area, ID?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Jakarta Metro Area, ID, compensația totală medie este de IDR 274,542,595.