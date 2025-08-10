Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Greater Santa Barbara Area, US este de $85,000.

Care este salariul unui Analist Financiar în Greater Santa Barbara Area, US?

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Greater Santa Barbara Area, US?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Greater Santa Barbara Area, US, compensația totală medie este de $85,000.