Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Greater Minsk, BY este de BYN 41,479.

Care este salariul unui Analist Financiar în Greater Minsk, BY?

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Greater Minsk, BY?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Greater Minsk, BY, compensația totală medie este de BYN 41,479.