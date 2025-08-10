Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Greater Cairo, EG este de EGP 246,125.

Care este salariul unui Analist Financiar în Greater Cairo, EG?

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Greater Cairo, EG?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Greater Cairo, EG, compensația totală medie este de EGP 246,125.