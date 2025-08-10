Analist Financiar Salariu în Curitiba, Brazil

Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Curitiba, Brazil este de R$23,132.

Care este salariul unui Analist Financiar în Curitiba, Brazil?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Curitiba, Brazil, compensația totală medie este de R$23,132.

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Curitiba, Brazil?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Curitiba, Brazil?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Curitiba, Brazil este Microsoft cu o compensație totală medie de R$675,387.