Analist Financiar Salariu în Colombia

Care este salariul unui Analist Financiar în Colombia?

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Colombia?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Colombia, compensația totală medie este de COP 87,733,707.