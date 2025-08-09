Analist Financiar Salariu în Cairo, Egypt

Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Cairo, Egypt este de EGP 246,370.

Care este salariul unui Analist Financiar în Cairo, Egypt?

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Cairo, Egypt?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Cairo, Egypt, compensația totală medie este de EGP 246,370.