Analist Financiar Salariu în Bratislava, Slovakia

Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Bratislava, Slovakia este de €32,538.

Care este salariul unui Analist Financiar în Bratislava, Slovakia?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Bratislava, Slovakia, compensația totală medie este de €32,538.

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Bratislava, Slovakia?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Bratislava, Slovakia?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Bratislava, Slovakia este Microsoft cu o compensație totală medie de €109,860.