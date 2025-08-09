Analist Financiar Salariu în Bournemouth, United Kingdom

Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Bournemouth, United Kingdom este de £33,549.

Care este salariul unui Analist Financiar în Bournemouth, United Kingdom?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Bournemouth, United Kingdom, compensația totală medie este de £33,549.

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Bournemouth, United Kingdom?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Bournemouth, United Kingdom?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Bournemouth, United Kingdom este Microsoft cu o compensație totală medie de £93,153.