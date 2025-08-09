Analist Financiar Salariu în Bogota, Colombia

Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Bogota, Colombia este de COP 66,945,882.

Care este salariul unui Analist Financiar în Bogota, Colombia?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Bogota, Colombia, compensația totală medie este de COP 66,945,882.

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Bogota, Colombia?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Bogota, Colombia?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Bogota, Colombia este Microsoft cu o compensație totală medie de COP 492,685,325.