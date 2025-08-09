Analist Financiar Salariu în Birmingham, United Kingdom

Compensația totală medie a unui Analist Financiar în Birmingham, United Kingdom este de £36,425.

Care este salariul unui Analist Financiar în Birmingham, United Kingdom?

Deși nu există un salariu minim pentru un Analist Financiar în Birmingham, United Kingdom, compensația totală medie este de £36,425.

Care este salariul minim al unui Analist Financiar în Birmingham, United Kingdom?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Birmingham, United Kingdom?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Analist Financiar în Birmingham, United Kingdom este Microsoft cu o compensație totală medie de £93,153.