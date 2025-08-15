Compensația totală medie a unui Designer de Modă în Greater Paris Area, FR este de €24,394.

Care este salariul unui Designer de Modă în Greater Paris Area, FR?

Care este salariul minim al unui Designer de Modă în Greater Paris Area, FR?

Deși nu există un salariu minim pentru un Designer de Modă în Greater Paris Area, FR, compensația totală medie este de €24,394.