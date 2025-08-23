Inginer Electrician Salariu în United Arab Emirates

Compensația totală medie a unui Inginer Electrician în United Arab Emirates este de AED 276,002.

Care este salariul unui Inginer Electrician în United Arab Emirates?

Care este salariul minim al unui Inginer Electrician în United Arab Emirates?

Deși nu există un salariu minim pentru un Inginer Electrician în United Arab Emirates, compensația totală medie este de AED 276,002.