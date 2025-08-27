Data Scientist Salariu în Gaithersburg, MD

Care este salariul unui Data Scientist în Gaithersburg, MD?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Gaithersburg, MD, compensația totală medie este $150,000.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Gaithersburg, MD?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Gaithersburg, MD?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Gaithersburg, MD este Amazon cu o compensație totală medie de $274,000.