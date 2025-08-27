Data Scientist Salariu în Friedrichshafen, Germany

Care este salariul unui Data Scientist în Friedrichshafen, Germany?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Friedrichshafen, Germany, compensația totală medie este €79,855.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Friedrichshafen, Germany?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Friedrichshafen, Germany?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Friedrichshafen, Germany este Grab cu o compensație totală medie de €124,078.