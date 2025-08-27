Data Scientist Salariu în Florham Park, NJ

Care este salariul unui Data Scientist în Florham Park, NJ?

Deși nu există un salariu minim pentru un Data Scientist în Florham Park, NJ, compensația totală medie este $100,875.

Care este salariul minim al unui Data Scientist în Florham Park, NJ?

Ce companie plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Florham Park, NJ?

Compania care plătește cel mai mult pentru un Data Scientist în Florham Park, NJ este Facebook cu o compensație totală medie de $375,000.